На Ботанике обустраивают парковочные места

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Возле парка аттракционов на улице Валя Трандафирилор обустроены места для парковки. Также в этом районе отремонтировали тротуары. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Кроме того, по словам градоначальника, на улице Мелестиу, напротив многоквартирных домов, 26/9 – 24/15 завершены работы по обустройству парковочных мест. Они являются общественными.

Также в настоящее время обустроены парковочные места по следующим адресам: улица Люба Думитриу, 20 – улица Четатя Албэ, 5, улица Сармизеджетуса от бул. Куза-Водэ до бул. Дечебал, бул. Куза Водэ от ул. Сармизеджетуса до бул. Дачия, во дворе Мунчештского шоссе 54, в парке на площади Дечебал (пересечение бульвара Дечебал – улицы Сармизеджетуса).

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