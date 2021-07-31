На Ботанике обустраивают остановку общественного транспорта и прилегающую территорию

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На пересечении Куза-Водэ, 28/1 с улицей Индепенденцей ведутся работы по ремонту остановки общественного транспорта и обустройству прилегающей территории.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, в зелёной зоне обустраивают мини-сквер.

В настоящее время ведутся земляные работы, демонтируют изношенный асфальтовый слой на пешеходных дорожках. При этом обустраиваются парковочные места и пешеходные аллеи. Одновременно устанавливают новые бордюры, – отметил Чебан.

Позже на пешеходных аллеях будет уложена тротуарная плитка и установлена уличная мебель. Работы выполняет претура с привлечением экономического агента.

Нас часто спрашивают, кто принимает участие в восстановлении инфраструктуры Кишинёва? Есть люди, которые хотят внести свой вклад, и я вижу, что многое меняется. Спасибо всем горожанам, которые участвуют в развитии города и помогают нам создавать условия для всех жителей столицы,- подчеркнул генпримар.

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