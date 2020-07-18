На Ботанике облагораживают территорию у библиотеки Ломоносова (ФОТО)

На Ботанике облагораживают территорию у библиотеки Ломоносова (ФОТО)

На Ботанике ведутся работы по благоустройству территории, прилегающей к библиотеке имени Михаила Ломоносова. Об этом на своей странице в социальной сети написал вице-претор сектора Юрий Витнянский.

Делаем ремонт не только здания библиотеки Ломоносова, но и прилегающей к ней территории. В течение нескольких дней будет уложена новая плитка. Затем приступим к установке пандуса и отделке лестниц, ведущих к библиотеке. Заказчиком работ является претура сектора Ботаника, – уточнил Витнянский.

Напомним, в июне стартовал капитальный ремонт библиотеки Ломоносова.

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