На Ботанике начинается ремонт еще одного подземного перехода

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Речь идет о переходе на пересечении бульвара Дечебал с улицей Николая Титулеску. Как рассказал генпримар Кишинева Ион Чебан, здесь начаты работы по снятию штукатурки с внутренних и внешних стен и зачистке разрушенных ступеней. Затраты на ремонт данного подземного перехода несет экономический агент.

Помимо этого, на данный момент идет ремонт еще нескольких подземных переходов. Это объекты по адресам: ул. Алеку Руссо, 2/1 (Рышкановка), ул. Алеку Руссо, 59/4 (Чеканы), бул. Ренаштерий (цирк), бул. Дачия, 18/1 (пересечение с ул. Теилор), Хынчештское шоссе, 143/1 (Южный автовокзал).

Также уже начаты работы по эвакуации киосков из подземного перехода на ул. Ион Крянгэ, 74 (бывший кинотеатр «Флакэра»), и до конца нынешнего года будет отремонтирован подземный переход на ул. Каля Ешилор, 1 и 2.

Напомним, что в этом году уже был модернизирован подземный переход на Виадуке.

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