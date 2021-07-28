На Ботанике начаты работы по благоустройству ещё одного сквера

На Ботанике начаты работы по благоустройству ещё одного сквера
На сей раз речь идёт о верхней Ботанике – ул. Валя Кручий, 24. Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор сектора Юрий Витнянский.

Он отметил, что в настоящее время ведутся работы по подготовке территории (нивелированию) и укладка кабелей для будущего освещения сквера.
– На данный момент на Ботанике благоустраивается сквер на Мунчешть, 240-242 и идёт реконструкция парка на пересечении улиц Сармизеджетуса и Куза-Водэ. Стоит отметить, что в ближайшее время на Ботанике планируется запустить работы ещё по двум паркам, – отметил Витнянский. 
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