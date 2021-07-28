На Ботанике начаты работы по благоустройству ещё одного сквера

– На данный момент на Ботанике благоустраивается сквер на Мунчешть, 240-242 и идёт реконструкция парка на пересечении улиц Сармизеджетуса и Куза-Водэ. Стоит отметить, что в ближайшее время на Ботанике планируется запустить работы ещё по двум паркам, – отметил Витнянский.