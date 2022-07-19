На Ботанике начат ремонт тротуара на бульваре Дачия

На Ботанике начат ремонт тротуара на бульваре Дачия

Как сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, речь идет об отрезке бульвара от улицы Матей Милло до бульвара Траян, четная часть.

Так, здесь будут осуществлены снятие старого асфальта и укладка плитки, демонтаж старого бордюра и установка нового (700 погонных метров), замена старых крышек инженерных колодцев, реставрация подпорной стенки (300 погонных метров), укладка тактильного покрытия возле пешеходных переходов, строительство пандусов для людей с ограниченной мобильностью и обустройство зеленых насаждений (посев травы).

Напомним, что сейчас на пересечении бульваров Дачия, Дечебал и Траян ремонтируется подземный переход. Прилегающая к нему территория также восстанавливается: она будет преобразована в зону отдыха.

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