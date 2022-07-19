На Ботанике начат ремонт тротуара на бульваре Дачия

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Как сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, речь идет об отрезке бульвара от улицы Матей Милло до бульвара Траян, четная часть.

Так, здесь будут осуществлены снятие старого асфальта и укладка плитки, демонтаж старого бордюра и установка нового (700 погонных метров), замена старых крышек инженерных колодцев, реставрация подпорной стенки (300 погонных метров), укладка тактильного покрытия возле пешеходных переходов, строительство пандусов для людей с ограниченной мобильностью и обустройство зеленых насаждений (посев травы).

Напомним, что сейчас на пересечении бульваров Дачия, Дечебал и Траян ремонтируется подземный переход. Прилегающая к нему территория также восстанавливается: она будет преобразована в зону отдыха.

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