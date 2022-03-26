На Ботанике началось благоустройство парка у памятника Сергею Лазо

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Стартовали работы по восстановлению парка на пересечении бульвара Дечебал и улицы Сармизеджетуса в секторе Ботаника. Речь идет о благоустройстве зеленой зоны возле памятника Сергею Лазо. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что в настоящее время на аллеях демонтируют изношенный асфальт.

– Будет отремонтирован тротуар и пешеходные дорожки, установлена система орошения, обустроены детские игровые и фитнес площадки, парковочные места, установлена уличная мебель, модернизировано освещение и благоустроены зеленые зоны. Этот парк никогда ранее не ремонтировали, – подчеркнул Чебан.

Отметим, что на этой неделе также стартовали работы по восстановлению зеленой зоны по адресу улица Иона Крянгэ, 41.

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