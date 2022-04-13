На Ботанике началось благоустройство мини-сквера

На Ботанике началось благоустройство мини-сквера

В столичном секторе Ботаника благоустроят мини-сквер на пересечении бульваров Куза-Водэ и Дачия. Из муниципального бюджета на ремонт данного объекта выделено 400 тыс. леев.

Работы планируется завершить до конца весны. Об этом сообщил в социальных сетях вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

Стоит отметить, что параллельно ведутся работы по реконструкции бульвара Куза-Водэ. На данный момент идёт замена старых бордюров на новые.

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