На Ботанике на этой неделе демонтировали 40 рекламных панно (ФОТО)

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Процесс очистки города от билбордов, размещённых на протяжении многих лет с серьёзными нарушениями, продолжается. Так, на этой неделе 40 рекламных панно разных размеров были демонтированы и эвакуированы с улиц Грэдина Ботаника и Валя Кручий в секторе Ботаника.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. По его словам, рекламные устройства были размещены незаконно, а мероприятия по демонтажу проходят во всех секторах столицы.

Мы продлили авторизации до конца года, и на следующей неделе проект Регламента, который внесёт ясность в данную область, будет представлен Муниципальному совету. Если Регламент о размещении и авторизации рекламных устройств в Кишинёве не будет утверждён до 31 декабря этого года, мы демонтируем все панно в городе, – сказал Чебан.

Ранее в секторе Ботаника были демонтированы рекламные панно на пересечении бульвара Дачия с улицей Христо Ботева, бульваром Дечебал и др.

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