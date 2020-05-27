На Ботанике мотоциклист угодил под колёса такси (ВИДЕО)

На Ботанике мотоциклист угодил под колёса такси (ВИДЕО)

Серьёзная авария случилась накануне вечером на улице Мунчештской в секторе Ботаника. Мотоциклист столкнулся с машиной службы такси.

Как рассказала сотрудник пресс-службы столичной полиции Наталья Стати, за рулём авто находился 28-летний водитель, а мотоциклом управлял 53-летний мужчина. К счастью, пишет echipa.md, в результате столкновения никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента выясняются. Виновнику ДТП грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.

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