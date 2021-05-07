На Ботанике идёт ремонт улицы Теилор (ФОТО)

На Ботанике идёт ремонт улицы Теилор (ФОТО)

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

По его словам, в настоящее время МП “Exdrupo” выполняет работы по замене бордюров, а ранее АО “Apă-Canal Chişinău” отремонтировало подземные сети. Претуре сектора предстоит осуществить укладку тротуарной плитки и обустроить парковочные места. Также будет модернизировано уличное освещение.

Финальным этапом работ станет укладка нового асфальтового покрытия на отрезке от бульвара Дачия до улицы Индепенденцей.

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