На Ботанике идёт ремонт улицы Теилор (ФОТО)

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

По его словам, в настоящее время МП “Exdrupo” выполняет работы по замене бордюров, а ранее АО “Apă-Canal Chişinău” отремонтировало подземные сети. Претуре сектора предстоит осуществить укладку тротуарной плитки и обустроить парковочные места. Также будет модернизировано уличное освещение.

Финальным этапом работ станет укладка нового асфальтового покрытия на отрезке от бульвара Дачия до улицы Индепенденцей.

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