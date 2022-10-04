На Ботанике и в Центре сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник, 4 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ, 25, 25/9, Гика-Водэ, 1-17, 2-26, пер. Гика-Водэ, 2-10, 3-11, Валя Кручий, 9-13, 20-24, 23-25 – с 09:00 до 13:00;

ул. Н. Зелинского, 34/5, 34/6, 36/4, Трандафирилор, 4, 11/5, 13/1, 13/2, 13/3, 13/6, 14/2, 15, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31/1, 31/2, 31/3, 39, 9002, 9999, Валя Трандафирилор, 999 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Пушкина, 33, 42, 999, 9001, 9999, Колумна, 102-110, 999, 9999, Мит. Бэнулеску-Бодони, 22A, Александру чел Бун, 69, 96, Е. Дога, 2, 2A, 4 – с 10:30 до 17:00;

ул. Друмул Виилор, 36 – с 10:00 до 18:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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