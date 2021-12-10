На Ботанике и Рышкановке по ряду адресов не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 65, 65/1, 65/3, 65/4, 65/5, 65/19, 65/21, 67/1, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 71/6, 71/8, 71A, 73/3: частично: ул. Астронауцилор, Авиаторилор, Мунчешть, Плопилор, Ревака – с 08:45 до 16:45.

Сектор Рышкановка:

ул. Флорэрий 1, Пажурий 3, 3/1, 5, Т. Владимиреску 6/1 – с 09:00 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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