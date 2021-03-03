На Ботанике и Рышкановке ожидаются перебои с электричеством

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду, 3 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Н. Титулеску 2 – с 09:00 до 13:00. ул. Н. Титулеску 8 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара 74/2, 76/5, 76/6, 78/3, 78/4, 80/2, 80/3, Крамей 3/1, 7, пер. 1 Крамей 3-11, пер. 2 Крамей 7, 9, пер. 3 Крамей 3, 7, И. Заикин 24-60, 51, 9001, М. Рошие 23-49, 26-30, М. луй Бурчел 39/1, 49 – с 11:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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