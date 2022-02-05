На Ботанике будут реализованы инфраструктурные проекты

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан принял сегодня с визитом примара 3 сектора Бухареста Роберта Сорина Негоицэ.

Стороны обсудили различные вопросы, в частности, инфраструктурные проекты, которые будут реализованы в молдавской столице.

Мы намерены реализовать множество инфраструктурных проектов в столичном секторе Ботаника при поддержке примарии 3 сектора, и, в связи с этим, обсудили сотрудничество и подписание Соглашения. Обмен опытом, проектами и передовыми практиками – то, что мы можем перенять у наших коллег из 3 сектора, мы включили в общую повестку дня, которой будем следовать, – сказал Ион Чебан.

Вскоре, по словам градоначальника, команда из Кишинёва отправится с рабочим визитом в Румынию.

Генпримар также добавил, что у примарии Кишинёва появляется всё больше партнёров в разных странах, которые оказывают поддержку для развития муниципия и создания лучших условий для его жителей.

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