На Ботанике будут благоустроены два сквера

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Общественности были представлены два важных проекта, которые предстоит осуществить в секторе Ботаника в 2021-2022 годах. Как рассказал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, речь идет о сквере по улице Валя Кручий и сквере “Мунчешть”.

– Этими зелеными зонами никто не занимался на протяжении многих лет. Мы намерены реабилитировать их и сделать комфортабельными для горожан. В ходе реализации проектов будет учитываться мнение людей, принявших участие в их обсуждении, – отметил он.

В скверах будут отремонтированы пешеходные аллеи, обустроены зеленые зоны, установлена система освещения и городская мебель.

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