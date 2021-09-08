На Ботанике благоустраиваются 5 придворовых зелёных зон

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В столичном секторе Ботаника начались работы по благоустройству 5 зелёных зон при дворах многоэтажных домов.

Как рассказал генпримар Ион Чебан, работы ведутся по бул. Куза-Водэ, 25/2; ул. Индепенденцей, 10/1, 10/2; бул. Куза-Водэ, 14; бул. Дачия, 2, 8. На бул. Куза-Водэ, 25/2 в настоящее время ведутся работы по прокладке пешеходных дорожек.

Небольшие зоны внутри дворов домов могут и будут выглядеть иначе. Мы продолжим создавать хорошие условия для жителей столицы, – заверил градоначальник.

Также на Ботанике проводятся комплексные работы по ремонту и благоустройству парка, находящегося на пересечении улицы Сармизеджетуза и бульвара Куза-Водэ.

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