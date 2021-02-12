На Ботанике автомобиль врезался в столб и загорелся: пассажир погиб

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Накануне на улице Мунчешть произошло смертельное ДТП. BMW протаранил столб, в результате чего автомобиль вспыхнул.

По данным полиции, за рулём находился 25-летний уроженец Сынджеры. 33-летний пассажир, находившийся в салоне, погиб на месте.

Водитель прошёл тест, показавший концентрацию алкоголя в 0,55 мг/л. Мужчину задержали на 72 часа. Согласно законодательству, ему грозит тюремное заключение на срок от 4 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

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