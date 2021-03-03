На больших оборотах

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Почему так стремительно дорожает горючее

За последние три месяца цены на автомобильное топливо в Республике Молдова были повышены пять раз.

Сколько можно?

Литр бензина А-95 подорожал с 15,48 до 18,30 лея, дизельного топлива – с 13,46 до 15,50, а на газ – с 8,92 до 10,97 леев. Этот ощутимый скачок цен на топливо, на 2–3 лея, вызвал недовольство среди населения.

Люди возмущены и не понимают, как можно так часто повышать стоимость горючего, имея в хранилищах его запасы, приобретённые по более низким ценам. Некоторые автомобилисты пригрозили акциями протеста, другие же решили высказать своё отрицательное отношение к сложившейся ситуации 25 февраля, сразу после очередного скачка цен. Группа автовладельцев устроила флэшмоб у здания администрации президента. Участники акции, прикрепив на стёкла машин листки-плакатики с требованиями остановить рост цен на автомобильное топливо, сделали несколько кругов вокруг резиденции главы государства.

Несколько компаний уже давно монополизировали этот рынок, пролоббировав в парламенте соответствующие законодательные инициативы. Поэтому организовать синхронизацию диктата картельных цен и усыпить бдительность Совета по конкуренции – сегодня не вопрос.

Три фактора

Что же стало причиной безудержно повышающейся цены на бензин, дизельное топливо и газ, спрашивают многие граждане. Эксперт в вопросах экономики IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ отмечает, что скачок стоимости бензина в последнее время более чем на два лея объясняется тремя основными факторами: 1) ростом цены на нефть на международном рынке (+1,2 лея/литр); 2) повышением акцизов на бензин (+0,48 лея/литр) и 3) обесцениванием национальной валюты (+0,15 лея на каждый литр).

– Цена на нефть выросла минимум на 22% (с $50 за баррель в декабре 2020 года до $61 – в феврале 2021-го), – разъясняет В. Ионицэ. – В 2021 году правительство приняло решение продолжить повышение акцизов на бензин и другие нефтепродукты. Таким образом этот акциз вырос с 4,47 лея/литр в 2020 году до 4,87 лея/литр в 2021-м. Если учесть, что к акцизам ещё применяется НДС в 20%, то налоги выросли на 0,48 лея/литр. А лёгкое обесценивание молдавского лея по отношению к доллару США добавило ещё 15 банов/литр к цене бензина.

Как сговорились!

Доктор экономики Михаил Пойсик говорит, мол, казалось бы, логика налицо: если растут мировые котировки на нефть, значит дорожают и нефтепродукты. Но вот насколько они адекватны динамике прейскурантов на молдавских АЗС, незамедлительно отражающих эти изменения, и почему, когда мировые котировки идут вниз, наши нефтетрейдеры неделями на них не реагируют, объясняя свою нерасторопность тем, что, дескать, необходимо продать ранее закупленное по прежним ценам? Почему-то выходит, что у всех топливо заканчивается буквально в один день, да и цены у наших соседей за минусом акцизов существенно ниже.

– Несколько компаний уже давно монополизировали этот рынок, пролоббировав в парламенте соответствующие законодательные инициативы, – утверждает М. Пойсик. – Поэтому организовать синхронизацию диктата картельных цен и усыпить бдительность Совета по конкуренции – сегодня не вопрос.

В поисках железобетона

Совет по конкуренции тоже подозревает владельцев топливных компаний в картельном сговоре. Чтобы это доказать, проводится расследование, но выводы будут сделаны не так быстро, как хотелось бы.

– Совет – независимая структура, и все доказательства, к сожалению, мы собираем в одиночестве, нам никто не помогает, – заявил в интервью СМИ председатель Совета по конкуренции Марчел Рэдукан. – Все дела о картельных сговорах крайне сложные, потому что нужны прямые доказательства. Если они не железобетонные, в суде дело рассыплется. Поэтому мы бы не хотели, чтобы нас подгоняли.

Эксперт М. Пойсик считает, что решить проблему можно, если вернуться к системе понедельного регламентирования цен специалистами Национального агентства по регулированию в энергетике, опрометчиво отменённой в 2019 году. И тогда каждый дополнительно накрученный процент не будет изымать у потребителей до $10 млн.

Анастасия Погодина