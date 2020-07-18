На благо города: социалисты проводят субботник на Буюканах (ФОТО)

На благо города: социалисты проводят субботник на Буюканах (ФОТО)

Партия социалистов вместе с молодёжным крылом “Молодая гвардия”, а также рядом других общественных и спортивных организаций, проводит субботник на выезде из Кишинёва (выезд из сектора Буюканы и микрорайона Скулянка).

Об этом на своей странице в соцсети рассказал вице-председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару.

В акции участвуют около сотни человек. За один час работы удалось вывезти несколько прицепов с мешками с мусором, – написал Кожокару.

Стоит отметить, что подобные экологические акции продолжатся и в других районах города.

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