На благо города: социалисты проводят субботник на Буюканах (ФОТО)

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Партия социалистов вместе с молодёжным крылом “Молодая гвардия”, а также рядом других общественных и спортивных организаций, проводит субботник на выезде из Кишинёва (выезд из сектора Буюканы и микрорайона Скулянка).

Об этом на своей странице в соцсети рассказал вице-председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару.

В акции участвуют около сотни человек. За один час работы удалось вывезти несколько прицепов с мешками с мусором, – написал Кожокару.

Стоит отметить, что подобные экологические акции продолжатся и в других районах города.

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