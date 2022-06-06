На базе отдыха в Калараше нашли снаряд для гранатомёта

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В подвале базы отдыха в селе Садова группа сапёров обнаружила три снаряда, в том числе один – для гранатомёта.

Боеприпасы времён Великой Отечественной войны были перевезены в безопасное место и уничтожены, пишет realitatea.md.

Всего в течение мая сапёры ликвидировали 19 взрывоопасных объектов и нашли 113 патронов различного калибра. Боеприпасы были обнаружены в Кишинёве, Бельцах, в населённых пунктах Новоаненского, Оргеевского, Дубоссарского, Страшенского, Яловенского, Унгенского и Хынчештского районов.

С начала года специалисты выполнили 74 операции по разминированию, в результате чего было уничтожено 219 взрывоопасных объектов и 9525 патронов.

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