На Балканском шоссе BMW слетел в овраг. Водитель чудом уцелел (ФОТО)

На Балканском шоссе BMW слетел в овраг. Водитель чудом уцелел (ФОТО)

Авария произошла вчера вечером.

Как рассказала пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, в ДТП попал 30-летний водитель BMW. По невыясненным причинам мужчина не справился с управлением. Машина вылетела с трассы, врезалась в парапет и упала в овраг, пишет deschide.md.

Автомобиль был сильно повреждён, а водитель, к счастью, остался цел и невредим. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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