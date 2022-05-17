На американском посольстве в Кишинёве вывесили радужный флаг

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Фото появилось на странице дипломатической миссии в соцсети.

– Посольство США поднимает флаг гордости по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. Посол Логсдон выступил с совместным заявлением с другими иностранными представительствами в Кишинёве, в котором мы подтверждаем нашу приверженность уважению, продвижению и защите прав человека и основных свобод всех людей, независимо от того, кем они являются и кого любят, – говорится в сообщении посольства США в Кишинёве, сопровождающем снимок.

Ранее мы писали, что в июне в молдавской столице состоится ЛГБТ-фестиваль, который завершится маршем представителей данного сообщества.

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