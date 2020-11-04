На “Аллее творческих людей” у Кафедрального собора появятся опоры с обогревателями и городская мебель (ФОТО)

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В сквере у Кафедрального собора на “Аллее творческих людей, выставка-продажа сувениров”, расположенной вдоль улицы Колумна, началась установка специальных элементов городской мебели.

Об этом сообщил Ион Чебан. Всего, по его словам, планируется установить 20 опор, на которых будет по 3 дополнительных элемента. Каждая опора будет оборудована обогревателем для использования в холодное время года, а также уличной мебелью.

Декоративные бетонные элементы были произведены в Кишинёве. Эта уникальная конструкция придаст аллее интересный и необычный вид. Мы хотим, чтобы “Аллея творческих людей, выставка-продажа сувениров” стала туристической достопримечательностью столицы, – отметил градоначальник.

Стоимость проекта составляет 80 тысяч евро, он реализуется при поддержке TIKA – Турецкого агентства по сотрудничеству и координации. 400 тысяч леев выделила претура сектора Буюканы.

Напомним, что решение о перемещении художников, продававших свои картины в сквере Михая Эминеску, было принято из-за того, что эта зелёная зона с годами превратилась в антикварный рынок. Сейчас сквер отремонтирован, вскоре в нём будет установлена уличная мебель.

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