На аллее на улице М. Садовяну укладывают плитку (ФОТО)

На аллее на улице М. Садовяну укладывают плитку (ФОТО)

На аллее на ул. М. Садовяну, от ул. И. Виеру до ул. П. Заднипру, ведутся работы по укладке плитки. В дальнейшем будет осуществлено бетонирование фундаментов для столбов освещения.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, ранее здесь был заасфальтирован технический тротуар и обустроены парковочные места. В завершение вдоль аллеи будет установлена уличная мебель и обустроена зелёная зона.

Также продолжаются работы по ремонту пешеходного тротуара по ул. М. Садовяну, на отрезке от ул. П. Заднипру до ул. А. Руссо.

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