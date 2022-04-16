На аллее на улице М. Садовяну укладывают плитку (ФОТО)

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На аллее на ул. М. Садовяну, от ул. И. Виеру до ул. П. Заднипру, ведутся работы по укладке плитки. В дальнейшем будет осуществлено бетонирование фундаментов для столбов освещения.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, ранее здесь был заасфальтирован технический тротуар и обустроены парковочные места. В завершение вдоль аллеи будет установлена уличная мебель и обустроена зелёная зона.

Также продолжаются работы по ремонту пешеходного тротуара по ул. М. Садовяну, на отрезке от ул. П. Заднипру до ул. А. Руссо.

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