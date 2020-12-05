На аллее бульвара Мирча чел Бэтрын будет бесплатный доступ к Wi-Fi

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На аллее в секторе Чеканы началась установка сетей для системы видеонаблюдения и беспроводного интернета. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Здесь граждане смогут получить бесплатный доступ к Wi-Fi, а для безопасности на аллее будут установлены камеры видеонаблюдения. Также желающие смогут заряжать свои гаджеты на специально оборудованных для этого установках, – уточнил градоначальник.

Кроме того, на аллее установили скамейки, урны для мусора и несколько шезлонгов. Уже завершены работы по установке ночного декоративного освещения.

После полной реконструкции аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын появятся 5 детских игровых площадок и 5 спортивных площадок.

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