На “3” и “4”: как граждане оценивают деятельность правительства, парламента и президента

На “3” и “4”: как граждане оценивают деятельность правительства, парламента и президента

Неудовлетворительно. Так граждане оценивают деятельность правительства, парламента и президента под руководством выходцев из ПДС. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения. 

Согласно итогам исследования, работу правительства граждане оценили на 3,9, парламента – на 3,8, а президента – на 4,2%. При этом за работу примара в своём населённом пункте респонденты поставили среднюю оценку “7”.

Опрос общественного мнения проводился с 4 по 15 декабря. В исследовании приняли участие 1055 человек. Погрешность составляет +/-2,8%.

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