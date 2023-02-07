Национальный финал “Евровидения-2023”: порядок выступления участников определит жеребьёвка

Национальный финал “Евровидения-2023”: порядок выступления участников определит жеребьёвка

Общественная компания “Телерадио-Молдова” организует в пятницу, 10 февраля, жеребьёвку, на основании которой будет определён порядок выступления десяти конкурсантов в национальном финале “Евровидения-2023”, который состоится 4 марта.

Мероприятие начнётся в 14:00 в штаб-квартире общественного телевидения на улице Хынчешть, 64. За ним можно будет наблюдать в прямом эфире на страницах “Телерадио-Молдова” в социальных сетях, а также на канале компании в Youtube.

Ранее определились десять финалистов национального отбора. Это:

  1. SunStroke Project – Yummy Mommy;
  2. Pasha Parfeni – Soarele și Luna;
  3. DONIA – Red Zone;
  4. Aliona Moon – Du-mă;
  5. OL – Why You Play It Cool;
  6. Surorile Osoianu – Bade, bădișor, bădiță;
  7. NÖRDIKA – Damn and down;
  8. Victor Gulick – Let’s dance;
  9. COSMINA – Indestructible;
  10. Corina Ivanov – When love’s real.

Исполнители выступят в национальном финале 4 марта с полным шоу, включая хореографическую концепцию и сценические костюмы. Конкурсант или группа, набравшие наибольшее количество баллов, будут представлять Республику Молдова в Ливерпуле.

Республика Молдова участвует в конкурсе песни “Евровидение” с 2005 года. Тогда наша страна заняла шестое место с песней “Bunica bate toba” группы Zdob și Zdub. Наилучший результат был достигнут в 2017 году, когда SunStroke Project заняла третье место с песней “Hey Mamma”.

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