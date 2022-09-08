“Мы ждём вас дома!”: Гросу и Мариан провели встречу с молдавской диаспорой в Дании

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Председатель парламента Игорь Гросу и депутат ПДС Раду Мариан провели вчера вечером в Копенгагене встречу с молдавскими гражданами, проживающими в Дании. Дискуссии касались будущего нашей страны, акта управления и политической ситуации, повышения качества работы государственных институтов и того, как можно привлечь больше молодых людей на государственную службу.

– Был рад видеть амбициозных и умных молодых людей, стремящихся изменить мир к лучшему. Большинство из них – студенты или недавние выпускники, – отметил председатель парламента.

Глава законодательного органа призвал молодых людей после окончания учёбы вернуться домой, чтобы вместе работать на благо страны.

– Нам предстоит многое сделать, осуществить реформы в ключевых сферах, внедрить инфраструктурные проекты, в том числе в сфере возобновляемой энергетики и так далее, и для этого нам нужно как можно больше образованных и благонамеренных людей, — подчеркнул Гросу.

В то же время глава парламента проинформировал молдавских граждан в Дании об обсуждениях, которые власти ведут для подписания соглашения между Молдовой и Данией о конвертации водительских прав. Также упоминалось о намерении открыть посольство Республики Молдова в Копенгагене, а для срочного оформления документов при необходимости будут организованы мобильные группы из других консульских учреждений в регионе.

– Решения есть, важно найти лучшие из них и помочь нашим людям, где бы они ни находились. Наши граждане должны знать: мы ждём их дома, чтобы вместе строить современную Молдову, о которой мы все мечтаем, – заявил Гросу.

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