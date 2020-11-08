“Мы – за Додона!”: Жители Бельц устроили массовую акцию в поддержку действующего президента (ФОТО)

“Мы – за Додона!”: Жители Бельц устроили массовую акцию в поддержку действующего президента (ФОТО)
В мероприятии, прошедшем на центральной площади северной столицы страны, приняли участие сотни граждан. 

– Сегодня Бельцы обозначили чёткую позицию: Игорь Додон – президент, унионизм не пройдёт, 9 Мая – это День Победы, а семья – это папа и мама. Бельцы не допустят унионистку в руководство страны, не допустят подмены понятий и пропаганду геев и лесбиянок. Бельцы решительно выступают против Майи Санду и её планов по разрушению страны! – отметил на своей странице в соцсети принявший участие в акции депутат ПСРМ Александр Нестеровский. 

Он призвал граждан массово выйти на выборы, чтобы “спасти Молдову, её независимость и государственность, наши традиционные ценности и культуру, нашу историю и нашу землю”.

Напомним, второй тур президентских выборов пройдёт 15 ноября.

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