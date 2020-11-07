Мы видим массовую поддержку людей. Значит, работа будет продолжена! – Додон

Мы видим массовую поддержку людей. Значит, работа будет продолжена! – Додон

В завершение рабочей поездки Игорь Додон встретился в Сорокском районе с руководством местных отделов Партии социалистов из Дрокиевского, Флорештского, Сынжерейского и Сорокского районов.  

– Еще раз хочу сказать спасибо всем единомышленникам: вы выполнили свой гражданский долг. Благодарю за то, что поддержали меня на выборах. Прошу вас еще раз проявить активность 15 ноября. Судьба нашей страны зависит от каждого из нас. Мы видим массовую поддержку людей, а значит, работа будет продолжена. Вместе мы справимся! – отметил кандидат. 

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