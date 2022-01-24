Мы слишком быстро перешли от “хороших времён” к чрезвычайному положению, – Батрынча (ВИДЕО)

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Блок коммунистов и социалистов обвиняет ПДС в умышленном нарушении закона и в том, что власть скомпрометировала ожидания людей.

– Мы слишком быстро перешли от “хороших времён” к чрезвычайному положению. Чересчур быстро. Люди не успели даже “насладиться” так называемыми “хорошими временами” и “проснулись” уже в режиме ЧП, когда власть может ограничить их права на информирование и на протесты. Мы не понимаем эти отклонения от демократии, – сказал Батрынча.

Напомним, сегодня фракция БКС оспорила в КС введение в стране режима ЧП сроком на 60 дней.

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