“Мы рассчитываем на вас”: Санду надеется, что в 2023 году Молдова и Румыния станут ещё ближе

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Президент Республики Молдова Майя Санду в понедельник встретилась с главой румынской дипломатии Богданом Ауреску, совершившим рабочий визит в Кишинёв. Стороны высоко оценили сотрудничество двух стран в уходящем году.

– Выражаю признательность Румынии за быстрый и безоговорочный ответ, который помог нам преодолеть крупнейший энергетический кризис в истории страны. Поставки электроэнергии и мазута в этот критический период были нашим спасением, — заявила Майя Санду.

Глава государства также поблагодарила Румынию за прямую бюджетную поддержку в размере 10 млн евро. Майя Санду подчеркнула, что отношения Молдовы с соседней страной стали ещё теснее, чем когда-либо, и выразила надежду на то, что в наступающем году эти узы станут ещё крепче.

– Запланированы важные инфраструктурные проекты. Мы полагаемся на Румынию в вопросе объединения энергосистем. Хотим как можно скорее начать строительство моста Унгень и ввести в эксплуатацию мост Леова-Бумбэта. Мы хотим упростить дорожные связи, а значит, и связи между людьми, — отметила глава государства, передаёт moldpres.md.

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