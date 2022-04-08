“Мы помним”: молодогвардейцы провели памятную акцию на мемориале (ВИДЕО)

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Активисты “Молодой гвардии” совместно с депутатом парламента Владимиром Односталко, муниципальными советниками ПСРМ Виктором Поляковым и Дарьей Коломиец, а также с вице-преторами сектора Ботаника Юрием Витнянским и Александром Домбровским организовали патриотическую акцию на мемориале “Вечность”. В ходе акции молодёжь зажгла свечи и почтила минутой молчания память воинов, погибших на полях сражений ВОВ.

– Мы, патриотически настроенная молодёжь, не будем мириться с тем, что власти навязывают чуждые нам ценности. Несмотря на то, что руководство страны всячески пытается уменьшить значимость Дня Победы, мы продолжим гордо чтить подвиг наших дедов и прадедов! Вечная слава героям-красноармейцам! – отметили молодогвардейцы.

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