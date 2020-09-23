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О первых шагах в продвижении внутреннего туризма в РМ

Для туристической отрасли Республики Молдова 2020-й – не самый лучший год. Из-за пандемии коронавируса более трёх месяцев туристические компании вынуждены были простаивать, а после введения некоторых послаблений пытались хоть как-то компенсировать потери, предлагая гражданам маршруты внутри страны и туры в немногочисленные направления государств, открывших для РМ свои границы.

Уникальный проект

Со своей стороны власть, в частности Агентство по инвестициям, запустила национальную кампанию по возрождению внутреннего туризма #NeamPornit («Мы поехали!»). Одним из проектов, который был реализован в её рамках, стала фреска «Древо жизни», появившаяся на бетонных стенах с двух сторон проезжей части под мостом в столичном микрорайоне Телецентр. Своё название настенная роспись получила в связи с тем, что состоит из элементов национального бренда Молдовы «Древо жизни», а также представителей флоры и фауны, занесённых в Красную книгу РМ.

В середине сентября состоялось торжественное открытие преображённого объекта. Этот уникальный туристический проект, продвигающий молдавские традиции, инициировала кишинёвская мэрия, получив финансовую поддержку двух частных партнёров. Художник Дмитрий Потапов, чьей кисти принадлежит эта муральная роспись, был отобран в ходе специально организованного мэрией конкурса.

Стоимость проекта – 300 тыс. леев. Настенная роспись занимает площадь в 3800 м². Для нанесения рисунков было использовано три тонны краски.

Солидное приглашение

По словам директора Агентства по инвестициям Родики Вербенюк, «Древо жизни» – особенный проект с богатым содержанием. Он включает как инвестиционные, так и экономические предложения Республики Молдова.

– Это солидное приглашение, чтобы открыть туристический потенциал нашей страны, – отметила Р. Вербенюк на церемонии сдачи объекта. – Туристическая отрасль одной из первых пострадала от пандемии – закрытие границ, различные ограничения, в том числе и на передвижения.

В свою очередь мэр Кишинёва Ион Чебан отметил, что в сравнении с тем, что было, теперь это место выглядит очень красиво.

– У нас всё получилось. Проект уникальный, а затраты на его реализацию оказались не такими большими, – отметил градоначальник. – Мы смогли придать локации другой вид.

Как стало известно «АиФ в Молдове», стоимость проекта – 300 тыс. леев. Настенная роспись занимает площадь в 3800 м². Для нанесения рисунков было использовано три тонны краски. На территории установлено восемь камер видеонаблюдения, вдоль стен с двух сторон вмонтированы лампы, украшающие эту масштабную работу.

Весь объём работ был выполнен в течение 35 дней, а художник Дмитрий Потапов признался, что всё далось нелегко.

– Если бы с самого начала знал, насколько сложной будет работа на этом объекте, я бы много раз подумал, прежде чем согласиться, – сказал на открытии настенной росписи «Древо жизни» его автор. – Благодарю каждого человека, кто не прошёл мимо – остановился, разговаривал с нами, приносил воды.

Эксперимент с продолжением

Как заявил мэр Ион Чебан, столичная власть намерена организовывать в этой зоне в определённые дни тематические ярмарки, различные культурные или спортивные мероприятия. Подобные места обустроят во всём городе, чтобы каждый уголок был по-своему уникален.

Уже в первые выходные (19–20 сентября) после торжественного открытия объекта проезжая часть под мостом на Телецентре была превращена в пешеходную зону, где власти призывают отдыхать семьи с детьми. На этой территории появилась возможность кататься на велосипедах, скейтбордах, роликовых коньках, рисовать мелом на асфальте.

– С помощью подобных акций мы пытаемся сократить количество людей в зелёных зонах города, потому что парки и скверы в этот период переполнены, – объясняет мэр Чебан. – Пока такие мероприятия являются для нас экспериментом, но мы собираемся разнообразить программу и обустроить новые ивент-зоны в городе.

Анастасия Погодина