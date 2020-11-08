Мы победим и будем вместе работать на благо Молдовы! – Додон (ФОТО)

Мы победим и будем вместе работать на благо Молдовы! – Додон (ФОТО)
Игорь Додон встретился с активом Партии социалистов Гагаузской автономии, а также Тараклийского и Бессарабского районов. 

– Все настроены оптимистично, все уверены в нашей победе. А разве может быть по-другому? Общение с людьми необыкновенно меня заряжает, придает сил. Хочу еще раз сказать спасибо всем, кто пришел выразить мне свою поддержку. Я вижу: мы одна команда! Вместе мы победим на выборах, вместе мы будем работать на благо Молдовы. Вместе мы справимся! – заверил он на своей странице в соцсети. 
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