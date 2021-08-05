“Мы ошиблись”: Гросу признал, что фракцию Блока коммунистов и социалистов незаконно лишили места в Постоянном бюро парламента

“Мы ошиблись”: Гросу признал, что фракцию Блока коммунистов и социалистов незаконно лишили места в Постоянном бюро парламента

В Постоянном бюро парламента будет ещё один представитель фракции Блока коммунистов и социалистов. Об этом в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа” заявил Игорь Гросу, признав, что при формировании бюро была допущена ошибка.  

– На следующем заседании мы исправим это упущение, связанное с количеством представителей оппозиции в парламенте. Численность Постоянного бюро увеличится с 12 до 13. Мы не собираемся скрывать ошибки, мы признаём и исправляем их, – сказал он, пишет unimedia.info. 

Напомним, что ранее Игорь Додон заявил, что Блок коммунистов и социалистов оспорит в КС решение о формировании Постоянного бюро, так как был нарушен принцип пропорциональности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md