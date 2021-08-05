“Мы ошиблись”: Гросу признал, что фракцию Блока коммунистов и социалистов незаконно лишили места в Постоянном бюро парламента

В Постоянном бюро парламента будет ещё один представитель фракции Блока коммунистов и социалистов. Об этом в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа” заявил Игорь Гросу, признав, что при формировании бюро была допущена ошибка.

– На следующем заседании мы исправим это упущение, связанное с количеством представителей оппозиции в парламенте. Численность Постоянного бюро увеличится с 12 до 13. Мы не собираемся скрывать ошибки, мы признаём и исправляем их, – сказал он, пишет unimedia.info.

Напомним, что ранее Игорь Додон заявил, что Блок коммунистов и социалистов оспорит в КС решение о формировании Постоянного бюро, так как был нарушен принцип пропорциональности.

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