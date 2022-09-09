“Мы не хотим быть предметом торга”: депутат ПДС объяснил, почему у Молдовы нет дешёвого газа (ВИДЕО)

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Молдова платит высокую цену за газ, потому что правительство не хочет, чтобы мы становились “предметом торга”. С таким объяснением в эфире передачи на частном телеканале выступил депутат ПДС Адриан Белый.

– В бизнесе есть аксиома: когда получаешь что-то дешевле, чем рыночная цена, тогда продуктом торга являешься ты сам. Правительство не хочет, чтобы мы были предметом торга: ни население, ни другие атрибуты государственности. Правительство не хочет этим торговать, поэтому цена у нас рыночная, как у всего мира, – пояснил Белый.

Ранее мы писали, что с 1 октября тариф на газ для граждан снова вырастет – из-за увеличения закупочной цены голубого топлива. Стоимость одного кубометра может составить 31 лей вместе с НДС.

При этом Белый не смог ответить, о каких именно уступках со стороны Молдовы шла речь. По его словам, это были “намёки издалека”.

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