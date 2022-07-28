“Мы как кость в горле!”: Суходольский уличил ПДС в нарушении прав жителей Гагаузии (ВИДЕО)

– Мы как кость в горле. Мы прекрасно понимаем, что в Избирательном кодексе должны быть прописаны статус ЦИК Гагаузии, процедуры выборов башкана, НСГ. Это наше полное право, и я уверен, если данный проект будет отправлен на анализ в Венецианскую комиссию, то, разобрав его по косточкам, вас ткнут в эту ошибку и покажут, что это необходимо сделать, – сказал он.

Суходольский также возмутился намерению ПДС печатать бюллетени для голосования только на госязыке.

– Не забывайте о том, что мы на самом деле многонациональная страна, и в этом сила нашего общества. Вы должны это принять как данность, как факт в нашей стране. Надеюсь, вы учтёте все замечания ко второму чтению, чтобы не допустить узурпации избирательной системы в РМ, – подытожил он.

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