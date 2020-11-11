“Мы это так просто не оставим!”: Додон предупредил тех, кто готовит фальсификации и подкуп на участках в ЕС (ВИДЕО)

0

Игорь Додон не исключает, что на участках в некоторых европейских странах во втором туре выборов могут быть фальсификации. В рамках программы на частном телеканале независимый кандидат в президенты, в частности, упомянул распространяющиеся в соцсетях объявления о том, что “кто-то готов оплатить все расходы на транспорт с условием голосования за конкретного кандидата”. Додон отметил, что его команда считает это подкупом избирателей и уже обратилась по этому поводу в соответствующие органы для инициирования проверки.

– У меня сегодня было общение с послами из ЕС, и я сказал, что не исключаю, что у нас будут доказательства подкупа избирателей и мы поставим под сомнение голосование на определенных участках в некоторых странах. Это по законодательству возможно: собираются доказательства, подаются соответствующие документы и запрос в ЦИК, и дальше по процедуре. Не исключаю, что это может быть, – сказал он.

Игорь Додон также рассказал, что для недопущения фальсификаций его команда увеличила штат своих представителей на всех участках в странах ЕС.

– Хочу напомнить, что, согласно решению ЦИК, нельзя нарушать распоряжение о том, что больше 7 человек в день выборов провозить запрещено. Всё зафиксировано, посмотрим, как всё будет происходить 15-го. Но обещаю, что мы это так просто не оставим, – добавил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.