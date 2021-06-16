Мы должны беречь семейные традиции во имя будущего, – Додон (ФОТО, ВИДЕО)

Мы должны беречь семейные традиции во имя будущего, – Додон (ФОТО, ВИДЕО)
В рамках сегодняшнего визита в Бричанский район Игорь Додон поздравил супругов-долгожителей и многодетные семьи.  

Так, почётные грамоты получили Владислав и Диана Лекарь, у которых шестеро детей, Виктор и Радиана Лунгу (четверо детей), Андрей и Дойна Унгуряну, Александр и Алена Мирон (по трое детей), а также Иван и Елена Горбуль, которые живут вместе 68 лет, и Михаил и Нина Марценко, живущие 48 лет в браке.

Кроме того, Игорю Додону посчастливилось поздравить молодоженов в селе Ларга, которые венчались в местной церкви Святой Троицы. Председатель ПСРМ пожелал молодым любить и беречь друг друга и радоваться будущим детям!

– Горжусь нашим народом! Семья – основа нашего общества. Мы должны беречь семейные традиции во имя будущего, – подчеркнул Додон. 

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