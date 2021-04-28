“Мы дадим отпор узурпаторам!”: заявление Игоря Додона

Председатель Партии социалистов выступил с заявлением в контексте последних политических событий в стране.

Публикуем его текст без сокращений.

На выборы так на выборы!

Мы готовы дать политический бой и доказать, что электорат социалистов надежен, крепок духом и отлично разбирается, кто есть кто во внутренней и внешней политике.

Эти парламентские выборы были неизбежны по многим причинам. Однако с ними следовало повременить из-за всплеска пандемии. В конца лета или осенью пандемия пошла бы уже на спад. Но если Майе Санду и ее западным кураторам наплевать на риски, которым подвергаются граждане Молдовы, если ангажированному Конституционному суду наплевать на Конституцию и все они настаивают на скорейшей избирательной кампании, то пусть они берут на себя всю ответственность за происходящее.

Теперь людям нужно точно понять, в какой ситуации оказалась сегодня страна. И к чему такая спешка.

Президент Майя Санду, руководствуясь мелкими политическими амбициями и неуемным желанием любой ценой увеличить свою фракцию в следующем парламенте, инициировала очень опасный эксперимент: начиная с сегодняшнего дня, впервые за несколько десятков лет современной истории Молдова на неопределённое время осталась без действующего парламента и правительства.

Помимо этого, был аннулирован режим чрезвычайной ситуации, введенный парламентом в конце марта этого года. В результате правительство лишилось полномочий оперативно принимать нужные решения в борьбе с пандемией, экономическим и социальным кризисами. Отменяя режим чрезвычайной ситуации через спорное решение карманного Конституционного суда, президент и ее партия аннулировали принятые ранее правительством многочисленные инициативы по поддержке населения и экономических агентов, включая 100%-ную компенсацию лекарств на лечение от COVID-19 с доставкой на дом, покрытие процентов по кредитам для экономических агентов и многие другие важнейшие шаги во время пандемического, экономического и социального кризиса.

Майя Санду и ее политические сателлиты по указке западных кураторов бросают страну в период предвыборной лихорадки в разгар пандемии, когда число вакцинированных граждан составляет около 3%, с огромным бюджетным дефицитом, который в условиях политической нестабильности может спровоцировать задержку текущих платежей, выплату пенсий и зарплат, банкротство экономических агентов, дальнейшее обнищание населения.

Важно отметить, что денег на выборы в бюджете не предусмотрено, их нужно будет взять из других источников и финансовых резервов, в том числе из тех, что предусмотрены для закупки вакцин. Вот такие нездоровые и негуманные приоритеты у президентуры!

Вся ответственность за тяжёлые последствия для жизни и здоровья граждан нашей страны с сегодняшнего дня ляжет на плечи лично президента Майи Санду, её команды, партии «Действие и солидарность» и подконтрольных ей судей Конституционного суда.

В то же время президент Майя Санду открыто провозглашает, что в новом парламенте будет добиваться изменения названия государственного языка в Конституции нашей страны с молдавского на румынский. Она пообещала своим западным кураторам провести через новый состав парламента ратификацию документов, подрывающих традиционные ценности нашего народа, разрушающих семью. Это заявление было цинично сделано накануне самого святого и светлого праздника – Пасхи Христовой. Послы западных стран позволяют себе недопустимое прежде вмешательство во внутренние дела независимой Молдовы, а посол соседней Румынии открыто оскорбляет молдавский народ, его язык и его историю.

В этих условиях Партия социалистов Республики Молдова, как ответственная промолдавская политическая партия, не может остаться в стороне и призывает все здоровые промолдавские патриотические силы объединить усилия, чтобы пресечь наглые безрассудные действия правых сил, которые стремятся монополизировать власть в стране.

Призываем народ Республики Молдова быть готовым дать политический отпор узурпаторам, стремящимся ликвидировать независимое Молдавское государство и установить над его территорией внешнее управление.

На выборах или любым другим правовым путем мы должны доказать, что не уступим нашу страну НАТО-вским силам, ибо сейчас в молдавской политике всё, к сожалению, сводится именно к тому, станет Молдова НАТО-вским военным плацдармом или нет. Мы говорим Нет!

Молдова – это независимое государство с великой многовековой историей. Наш народ не раз проявлял смелость и самоотверженность в защите государственности, независимости и самобытности, в защите нашей веры и ценностей.

И социалисты, и другие партии левого толка должны быть готовыми встать на защиту нашего православного молдавского народа на этим выборах. Сейчас не время для распрей между нами, а время объяснять людям, что всё их спокойствие, их ценности, их безопасность – всё это можно очень быстро потерять, если прозападные силы вновь придут скопом к власти, как это уже было после 2009 года.

Уже на параде 9 Мая мы должны быть едины духом ради памяти наших общих предков. Ради нашей истории, веры и ценностей.

Без распрей и без партийного эгоизма. Только так левый электорат в целом сможет выиграть. Только так на этих выборах молдавский народ сможет победить.

Вместе спасём страну – нашу Родину, нашу Молдову!