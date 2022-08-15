МВФ прогнозирует на 2022 год стагнацию реального ВВП Республики Молдова

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Международный валютный фонд прогнозирует на 2022 год стагнацию реального валового внутреннего продукта (ВВП) Республики Молдова. Эксперты говорят, что на экономические перспективы страны по-прежнему влияют последствия конфликта в Украине, в том числе эффекты, вызванные повышением цен на продукты питания и энергоресурсы, нарушением торговых потоков, притоком беженцев и снижением общественного доверия.

Согласно пресс-релизу МВФ, миссия, находящаяся с визитом в Кишинёве, достигла договоренности с властями Республики Молдова относительно завершения первой оценки программы, поддерживаемой Механизмом расширенного кредитования и Механизмом расширенного финансирования, пишет zdg.md.

– МВФ достиг соглашения на уровне экспертов с властями Республики Молдова о политике, необходимой для завершения первой оценки программы. Ожидается, что это соглашение будет одобрено Советом исполнительных директоров МВФ в сентябре этого года. После заседания Совета исполнительных директоров МВФ Республика Молдова сможет получить доступ к 20,65 млн специальных прав заимствования (около 27 млн ​​долларов США). Таким образом, общая сумма освоенных средств в рамках программы составит около 245 миллионов долларов, – говорится в сообщении.

В то же время миссия МВФ констатирует, что власти успешно реализуют программу, несмотря на серьёзные и взаимосвязанные потрясения.

– Власти выполнили все критерии эффективности и реформы в области борьбы с коррупцией, обеспечения верховенства закона, управления бюджетом и надзора за финансовым сектором продвигаются быстрыми темпами. Был назначен главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры — важное действие в контексте программы — в июне, намного раньше, чем предполагалось. Решимость властей идти по пути реализации столь необходимых реформ не поколебали последовавшие потрясения, подтверждение властями своих обязательств по программе, а также твердость в её реализации, – пишет цитируемый источник.

Однако ситуация в Украине продолжает оказывать существенное влияние на экономику Республики Молдова, отмечает миссия МВФ, и на 2022 год она прогнозирует стагнацию реального ВВП. Миссия также указала, что бюджет на 2022 год подлежит корректировке, которая должна быть согласована с Международным валютным фондом.

– Корректировка бюджета заключается в обеспечении адекватного объёма дополнительных ассигнований, необходимых для защиты уязвимых категорий населения от воздействия роста цен на энергоносители и продукты питания. В дальнейшем потребуются совместные усилия для решения сохраняющейся проблемы неполного исполнения утвержденных бюджетных расходов, что упорядочит расходы и повысит доверие к бюджету, – говорится в сообщении, сообщает mybusiness.md.

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