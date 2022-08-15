МВФ прогнозирует на 2022 год стагнацию реального ВВП Республики Молдова

МВФ прогнозирует на 2022 год стагнацию реального ВВП Республики Молдова

Международный валютный фонд прогнозирует на 2022 год стагнацию реального валового внутреннего продукта (ВВП) Республики Молдова. Эксперты говорят, что на экономические перспективы страны по-прежнему влияют последствия конфликта в Украине, в том числе эффекты, вызванные повышением цен на продукты питания и энергоресурсы, нарушением торговых потоков, притоком беженцев и снижением общественного доверия.

Согласно пресс-релизу МВФ, миссия, находящаяся с визитом в Кишинёве, достигла договоренности с властями Республики Молдова относительно завершения первой оценки программы, поддерживаемой Механизмом расширенного кредитования и Механизмом расширенного финансирования, пишет zdg.md.

– МВФ достиг соглашения на уровне экспертов с властями Республики Молдова о политике, необходимой для завершения первой оценки программы. Ожидается, что это соглашение будет одобрено Советом исполнительных директоров МВФ в сентябре этого года. После заседания Совета исполнительных директоров МВФ Республика Молдова сможет получить доступ к 20,65 млн специальных прав заимствования (около 27 млн ​​долларов США). Таким образом, общая сумма освоенных средств в рамках программы составит около 245 миллионов долларов, – говорится в сообщении.

В то же время миссия МВФ констатирует, что власти успешно реализуют программу, несмотря на серьёзные и взаимосвязанные потрясения.

– Власти выполнили все критерии эффективности и реформы в области борьбы с коррупцией, обеспечения верховенства закона, управления бюджетом и надзора за финансовым сектором продвигаются быстрыми темпами. Был назначен главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры — важное действие в контексте программы — в июне, намного раньше, чем предполагалось. Решимость властей идти по пути реализации столь необходимых реформ не поколебали последовавшие потрясения, подтверждение властями своих обязательств по программе, а также твердость в её реализации, – пишет цитируемый источник.

Однако ситуация в Украине продолжает оказывать существенное влияние на экономику Республики Молдова, отмечает миссия МВФ, и на 2022 год она прогнозирует стагнацию реального ВВП. Миссия также указала, что бюджет на 2022 год подлежит корректировке, которая должна быть согласована с Международным валютным фондом.

– Корректировка бюджета заключается в обеспечении адекватного объёма дополнительных ассигнований, необходимых для защиты уязвимых категорий населения от воздействия роста цен на энергоносители и продукты питания. В дальнейшем потребуются совместные усилия для решения сохраняющейся проблемы неполного исполнения утвержденных бюджетных расходов, что упорядочит расходы и повысит доверие к бюджету, – говорится в сообщении, сообщает mybusiness.md.

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