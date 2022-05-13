МВФ приветствовал решение Нацбанка Молдовы об удорожании кредитов

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Исполнительные директора Международного валютного фонда приветствовали политические меры, принятые Национальным банком Молдовы для борьбы с растущей инфляцией.

В частности, речь идёт о повышении базовой ставки, применяемой к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на 3% — до 15,5% годовых, пишет actualitati.md.

Вместе с этим были увеличены процентные ставки по кредитам овернайт на 3% — с 14,5% до уровня 17,5% годовых и по депозитам овернайт на 3% — с 10,5% до уровня 13,5% годовых.

Ранее мы писали, что в апреле годовая инфляция в Молдове превысила 27% годовых.

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