МВФ приветствовал решение Нацбанка Молдовы об удорожании кредитов

МВФ приветствовал решение Нацбанка Молдовы об удорожании кредитов

Исполнительные директора Международного валютного фонда приветствовали политические меры, принятые Национальным банком Молдовы для борьбы с растущей инфляцией.

В частности, речь идёт о повышении базовой ставки, применяемой к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на 3% — до 15,5% годовых, пишет actualitati.md. 

Вместе с этим были увеличены процентные ставки по кредитам овернайт на 3% — с 14,5% до уровня 17,5% годовых и по депозитам овернайт на 3% — с 10,5% до уровня 13,5% годовых.

Ранее мы писали, что в апреле годовая инфляция в Молдове превысила 27% годовых.

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