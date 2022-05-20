МВФ: Правительство Молдовы должно оказывать поддержку социально уязвимым гражданам

МВФ: Правительство Молдовы должно оказывать поддержку социально уязвимым гражданам

Международный валютный фонд ожидает от молдавских властей продолжения реформ в сфере налоговой политики, улучшения бизнес-среды, борьбы с коррупцией и с отмыванием денег. Однако МВФ очень волнуют и аспекты, связанные с социальной защитой, заявил представитель Фонда в Кишинёве Роджерс Чавани в эфире передачи на общественном телеканале. 

– Для нас важно, чтобы правительство оказывало поддержку социально уязвимым слоям. За счёт финансовой поддержки власти могут смягчить воздействие кризиса на уязвимых граждан, переживающих сейчас наиболее трудные времена, – сказал он, пишет ipn.md. 

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