МВФ о ситуации в Молдове: Риски ухудшения значительны

МВФ о ситуации в Молдове: Риски ухудшения значительны

Риски ухудшения ситуации в Молдове значительны. К такому выводу пришла миссия Международного валютного фонда.  

– Высокие цены на энергоносители, перебои с поставками природного газа и электроэнергии, эскалация войны России против Украины и рост стоимости жизни могут ухудшить экономические перспективы, подорвать доверие и подвергнуть испытаниям социальное единство, усугубив и без того сложное положение, диктующее необходимость принятия сложных решений по мерам политики. С другой стороны, быстрое осуществление реформ, предусмотренных программой, и постоянная поддержка со стороны внешних партнёров могут помочь повысить инвестиционную привлекательность Молдовы и продвинуть её программу европейской интеграции, – говорится в сообщении МВФ. 

С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

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