МВФ намерен существенно понизить следующий прогноз роста глобальной экономики

Международный валютный фонд планирует “существенно понизить” прогноз глобального экономического роста в своём следующем отчёте. Как сообщает в воскресенье агентство Bloomberg, об этом сказала директор департамента МВФ по вопросам стратегии, политики и анализа Джейла Пазарбашиоглу по итогам саммита “финансовой двадцатки” в Индонезии.

По её словам, политикам “стало гораздо сложнее” выработать стратегию в нынешних условиях роста цен на продовольствие и энергоресурсы, сокращения притока капитала на развивающиеся рынки, продолжающейся пандемии и замедления роста экономики Китая.

– Удар идёт за ударом, и это действительно бьёт по мировой экономике. Мы существенно понизим наш прогноз, – сказала она.

МВФ уже понизил ожидания от роста мировой экономики в этом году с 4,4% до 3,6% в апрельском отчёте. Новый прогноз должен быть выпущен в текущем месяце. Bloomberg отмечает, что у руководителей финансовых ведомств стран Группы двадцати и других государств остается всё меньше вариантов действия, чтобы избежать растущих рисков. Это касается и центробанков, которые в текущих условиях ищут правильный ответ на рост цен и инфляцию.

– Приземлиться мягко становится всё сложнее. Это всё ещё осуществимо, но не очень просто. Там, где центробанки проводят быструю и решительную денежно-кредитную политику и заранее реагируют на инфляцию, это больше способствует мягкой посадке, – цитирует Bloomberg руководителя отдела исследований Банка международных расчётов Хен Сон Шина.

В то же время Индонезия, как напоминает агентство, в отличие от многих стран сохранила учётную ставку на рекордно низком уровне. Власти считают, что слишком резкое и раннее повышение ставок может привести к тому, что страна, недавно вышедшая из рецессии, вызванной пандемией, вместо этого погрузится в стагфляцию.