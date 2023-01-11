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Ситуация на Украине продолжает влиять на экономические перспективы Республики Молдова, а нарушения в поставках энергоресурсов оказывают дополнительное давление на экономику страны. И хотя последние прогнозы инфляции указывают на продуманное смягчение денежно-кредитной политики, высокий уровень неопределённости диктует необходимость сохранения бдительности. К таким выводам пришёл Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда, который завершил вторую оценку программы с Республикой Молдова, поддерживаемой Расширенным механизмом кредитования и Механизмом расширенного финансирования.

В рамках программы Республика Молдова получила немедленный доступ к 20,65 млн. специальных прав заимствования (СПЗ), что эквивалентно примерно 27 млн. долларов, сумма, которая будет использована для бюджетной поддержки. Соответственно, общая сумма, выделенная в рамках программы ECF/EFF, достигает 206,6 млн. СПЗ – около 275 млн. долларов.

По данным МВФ, Молдова продолжит сталкиваться с многочисленными проблемами. Сокращение экономики в 2022 году составляет 1,5%, с последующим небольшим ростом в 1,5% в 2023 году из-за продолжительного воздействия войны Российской Федерации против Украины и ухудшения экономических перспектив основных торговых партнёров Республики Молдова. По оценкам, максимальный уровень инфляции уже достигнут. В ноябре она составила 31,4%.

Согласно прогнозу, в 2023 году дефицит бюджета увеличится до 6% ВВП, что отражает влияние политических мер, направленных на смягчение кризиса в энергетическом секторе и ухудшение уровня жизни, а дефицит текущего счёта будет ещё больше зависеть от более высоких затрат на импорт энергоресурсов. Риск негативного влияния на развитие экономики будет высоким и постоянным, включая риск эскалации войны Российской Федерации против Украины.

Однако, несмотря на сложную обстановку, программа Республики Молдова с МВФ продолжает активно внедряться, успешно реализуются обязательства в области бюджетного и финансового управления, а также в области реформирования сектора государственных предприятий.

– Вторжение Российской Федерации в Украину ещё больше влияет на экономические перспективы Республики Молдова. Нарушения в поставках энергоресурсов оказывают дополнительное давление на экономику, в то время как трудности, вызванные высокими ценами на энергоресурсы и продукты питания, приводят к ухудшению уровня жизни уязвимых слоёв населения. Следовательно, экономические перспективы Республики Молдова более негативны, чем прогнозировалось при первой оценке программы, – заявил заместитель директора МВФ, исполняющий обязанности председателя заседания Кенджи Окамура после обсуждения в совете директоров.

По его словам, несмотря на проблемы, власти твёрдо реализуют программу, поддерживаемую МВФ, с целью помощи наиболее уязвимым слоям населения, продвигаясь в то же время в реализации реформ в области управления, акцентируя внимание на потребностях развития с целью создания условий для устойчивого и инклюзивного роста.

Поскольку риски остаются высокими, и наблюдается очень высокая степень неопределённости, чрезвычайно важно продвигать и далее необходимые программы для предоставления грантов и льготных кредитов от доноров для борьбы с шоками, для снижения зависимости от краткосрочного внутреннего финансирования, которое является дорогостоящим, и поддержания бюджетной устойчивости. Последовательная реализация реформ поможет Республике Молдова создать прочную основу для устойчивого и инклюзивного роста, считают в МВФ, передаёт ipn.md.