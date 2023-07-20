МВД возобновляет операцию “Белые ночи” и запускает кампанию “Останови обороты двигателя”

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Министерство внутренних дел запустит три кампании по дисциплинированию водителей и обеспечению общественного порядка. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Адриан Эфрос.

– Я предложил три кампании с быстрым эффектом, напрямую влияющие на безопасность и качество жизни граждан. Первое — это возобновление операции “Белые ночи”, чтобы продолжить меры по привлечению к ответственности участников дорожного движения, которые нарушают правила, подвергая опасности жизни людей, — заявил Эфрос.

Вторая кампания называется “Останови обороты двигателя”, передает moldpres.md.

– Что касается ночных гонок, то мы знаем об их негативном влиянии на общественный порядок, поэтому мы запускаем кампанию “Останови обороты двигателя” с целью дисциплинарного воздействия участников дорожного движения, – сказал министр.

Еще одна кампания, объявленная новым главой МВД, направлена ​​на усиление патрулирования в местах отдыха, досуга и проживания, особенно в выходные дни, “в качестве необходимой меры по обеспечению безопасности граждан”.

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