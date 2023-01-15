МВД: В обнаруженных на территории Молдовы обломках ракеты содержится 80 кг взрывчатого вещества

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В остатках ракеты, упавшей вчера в районе Ларги, обнаружено взрывчатое вещество. Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует гражданам не приближаться к зоне безопасности.

– По предварительным данным, боевая часть ракеты снаряжена примерно 80 кг взрывчатого вещества, – сообщили в МВД.

По данным ведомства, группе инженеров из батальона «Кодру» Национальной армии было поручено всестороннее обследование и определение метода, который поможет устранить опасность. Из-за рисков, связанных с наличием взрывчатого вещества, площадь оцепления была увеличена, а группы национальной и пограничной полиции принимают специальные меры для обеспечения безопасности.

Патрули полиции предупредили жителей Павловки и Ларги, чтобы они не приближались к опасной зоне. Доступ к месту, где будет происходить взрыв, также был заблокирован.

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